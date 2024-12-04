Среда, 4 декабря, 2024
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В Рязани задержали подростков громивших супермаркет и электричку

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Сотрудники полиции нашли двух подростков, причастных к хулиганским действиям в супермаркете и в электропоезде Рязань-Москва. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В интернете распространились видео, на которых один из ребят снимает, как его товарищ опрокидывает стеллаж с товарами в супермаркете на улице Полетаева. На другом видео подростки повреждают систему отопления в туалете электропоезда.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Рязанской области оперативно выяснили, что к обоим инцидентам причастны 14-летний и 16-летний местные жители. После установления личностей подростков их доставили в отделение полиции Железнодорожного района Рязани.

Старший из нарушителей был поставлен на профилактический учёт, младший уже состоял на таком учёте из-за предыдущих правонарушений. Родители подростков понесут ответственность согласно закону.

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