В Рязани задержали подростков громивших супермаркет и электричку

Сотрудники полиции нашли двух подростков, причастных к хулиганским действиям в супермаркете и в электропоезде Рязань-Москва. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В интернете распространились видео, на которых один из ребят снимает, как его товарищ опрокидывает стеллаж с товарами в супермаркете на улице Полетаева. На другом видео подростки повреждают систему отопления в туалете электропоезда.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Рязанской области оперативно выяснили, что к обоим инцидентам причастны 14-летний и 16-летний местные жители. После установления личностей подростков их доставили в отделение полиции Железнодорожного района Рязани.

Старший из нарушителей был поставлен на профилактический учёт, младший уже состоял на таком учёте из-за предыдущих правонарушений. Родители подростков понесут ответственность согласно закону.