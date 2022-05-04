В Рязани задержали наркокурьера, делавшего закладки на кладбище

Рязанские полицейские прекратили преступную деятельность 24-летнего жителя Рязани, сотрудничавшего по найму с интернет-магазином по сбыту наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Молодой человек передавал наркотики двумя способам: бесконтактным и из рук в руки знакомым клиентам.

Машину подозреваемого задержали в районе Лесопарка. В салоне автомибиля ВАЗ правоохранители обнаружили порядка 30 граммов N-метилэфедрона, электронные весы, упаковочные материалы.

Рязанец рассказал полицейским, где до этого успел сделать закладки. Наркотики изъяли на улице Колхозной и на территории кладбища «Канищево».

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Подозреваемый часто оставлял закладки на кладбище, прикрепляя свёртки магнитами к могильным оградам.

Уголовное дело на рязанца завели по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), проводится расследование.