В Рязани задержали мужчину с наркотиками и женщину, укравшую куртку

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила о некоторых преступлениях, совершённых в Рязани.

В частности, на улице Интернациональной патрульные полицейские остановили 46-летнего жителя Касимова. Во время общения с правоохранителями прохожий заметно нервничал, а его мимика и жесты указывали на то, что мужчина, возможно, употребляет наркотики.

На место прибыли оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Выяснилось, что у касимовца при себе находится свёрток с порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона массой 2,21 грамма.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Также правоохранители задержали женщину, подозреваемую в краже детской куртки из торгового центра на улице Новосёлов.

Получив информацию о краже, патрульные обследовали соседние дворы и обнаружили женщину, похожую по описанию на разыскиваемую.

На 29-летнюю жительницу Рязани завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).