Понедельник, 12 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали мужчину с наркотиками и женщину, укравшую куртку

7info
spot_img

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила о некоторых преступлениях, совершённых в Рязани.

В частности, на улице Интернациональной патрульные полицейские остановили 46-летнего жителя Касимова. Во время общения с правоохранителями прохожий заметно нервничал, а его мимика и жесты указывали на то, что мужчина, возможно, употребляет наркотики.

В Рязани задержали мужчину с наркотиками и женщину, укравшую куртку

На место прибыли оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Выяснилось, что у касимовца при себе находится свёрток с порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона массой 2,21 грамма.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Также правоохранители задержали женщину, подозреваемую в краже детской куртки из торгового центра на улице Новосёлов.

В Рязани задержали мужчину с наркотиками и женщину, укравшую куртку

Получив информацию о краже, патрульные обследовали соседние дворы и обнаружили женщину, похожую по описанию на разыскиваемую.

На 29-летнюю жительницу Рязани завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Борис Надеждин подал иски в Верховный суд

Новости мира
Борис Надеждин подал в Верховный суд иски об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков.

Прощание с Иваном Брысиным пройдёт в Сапожковском районе

Новости Рязани
Студента похоронят 13 февраля. Проститься с ним можно будет в селе Морозовы Борки на улице Центральной с 12.00.

12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Псковской области

Новости мира
Авария произошла на 379-м километре автодороги Р-23 у деревни Новгородка.

В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

Новости Рязани
Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили

Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Новости мира
Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.