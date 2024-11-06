В Рязани задержали мужчину с гашишем

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили гашиш. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчину остановили 5 ноября, примерно в 4:15. Он был встревоженным, когда увидел служебную машину полицейских и всячески старался избежать встречи с правоохранителями. Патрульные все же догнали и остановили мужчину.

Во время разговора 31-летний неработающий рязанец признался, что хранит при себе наркотики для личного употребления. У него изъяли 3 грамма гашиша.

Против рязанца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.