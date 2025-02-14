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Фото: Pxhere
Происшествия

Рязанца подозревают в серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних

Анастасия Мериакри

Следователями-криминалистами установлена личность мужчины, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Их он совершал на протяжении 17-ти лет, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Расследуя уголовное дело, возбужденное в 2024 году по факту совершения неизвестным мужчиной в Советском районе города Рязани насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, следователи установили преступника. Установлено, что он причастен ещё к трём похожим эпизодам, самый ранний из них датирован 2007 годом.

При проверке 45-летнего мужчины на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе посредством проведения молекулярно-генетических судебных экспертиз, следствием установлено, что им в 2008, 2020 и 2022 годах в различных районах города Рязани совершены еще 3 преступления против половой неприкосновенности малолетних. С учётом собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания в совершении всех эпизодов преступной деятельности.

В отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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