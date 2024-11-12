В Рязани за убийство приговорили к 16 годам заключения уроженца Азербайджанской Республики

В Рязани суд вынес приговор уроженцу Азербайджанской Республики, которого обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР России.

Преступление было совершено еще в 2008 году. В Рязани начался конфликт между двумя посетителями кафе. Один мужчина ранил другого раскладным ножом. Пострадавшим оказался уроженец Азербайджанской Республики. Он решил отомстить обидчику и попросил помочь в этом своего брата и знакомого. 5 октября 2008 года трое мужчин напали на потерпевшего и нанесли ему более 25 ножевых ударов. С места преступления они скрылись и выехали за пределы Российской Федерации. Потерпевший умер в больнице.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина объявлен в международный розыск.

В отношении его соучастников, также являющихся гражданами Азербайджанской Республики, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.