Пятница, 16 августа, 2024

В Рязани за незаконную торговлю нарушителям пришлось заплатить более 2 миллионов рублей

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от ededchechine на Freepik

С начала 2024 года 1228 человек были привлечены к административной ответственности за продажу товаров и предоставление услуг вне установленных органами власти Рязанской области мест. Общий размер штрафов составил 2,6 млрд рублей, сообщается на сайте администрации.

Нарушение правил торговли и предоставления услуг вне определённых мест влечёт за собой административный штраф для граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, осуществление торговли и услуг в несанкционированных местах может привести к предупреждению или штрафам: для граждан от одной до трёх тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Администрация Рязани предупреждает, что приобретение продуктов в несанкционированной торговле может угрожать здоровью, так как продавцы не обладают санитарными книжками, а товары не проверяются на качество.

Важно внимательно оценивать вид продукции и условия её хранения, а при возникновении сомнений запрашивать у продавца сопроводительные документы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области составлено более 1500 протоколов за парковку на газонах

Трусова показала обручальные кольца перед свадьбой с Игнатовым

Секретный бункер ВСУ уничтожен парным ударом «Искандеров»

В Спасском районе открылся Семейный турслёт

В Рязанской области появятся быстровозводимые почтовые отделения

РЖД запускает винный тур по югу России и Абхазии на поезде класса «люкс»

Павел Воля осадил Сашу Стоуна в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В Рязанской области собрали 1,6 млн тонн зерна

Военкор Коц: Не оставляет ощущение, что хохол ударит где-то ещё

В Туме произошло жёсткое ДТП, столкнулись грузовик и легковушка

Подросток погиб после драки из-за девушки: подозреваемый оставил его умирать

Мишустин подписал указ о повышении зарплат бюджетникам с 1 октября на 5,1%