В Рязани за незаконную торговлю нарушителям пришлось заплатить более 2 миллионов рублей

С начала 2024 года 1228 человек были привлечены к административной ответственности за продажу товаров и предоставление услуг вне установленных органами власти Рязанской области мест. Общий размер штрафов составил 2,6 млрд рублей, сообщается на сайте администрации.

Нарушение правил торговли и предоставления услуг вне определённых мест влечёт за собой административный штраф для граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, осуществление торговли и услуг в несанкционированных местах может привести к предупреждению или штрафам: для граждан от одной до трёх тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Администрация Рязани предупреждает, что приобретение продуктов в несанкционированной торговле может угрожать здоровью, так как продавцы не обладают санитарными книжками, а товары не проверяются на качество.

Важно внимательно оценивать вид продукции и условия её хранения, а при возникновении сомнений запрашивать у продавца сопроводительные документы.