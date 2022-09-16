В Рязани за неделю отремонтировали 1200 метров уличного освещения

Бригады Дирекции благоустройства города проверяют состояние сетей, проводят работы по обращениям жителей, поступивших в диспетчерскую и через социальные сети. Заявки ставятся в план работ и передаются мастерам, которые работают в районах.

На этой неделе ремонт и перетяжка проводились на улицах Новоселов, Интернациональной, Яхонтова, проезде Осипенко, 7-м Аллейном проезде, Строителей, Ленинского Комсомола, Базарной, Лыбедском бульваре и в посёлке Борки, в районе школы №29. Отремонтировано более 1200 метров провода.

На улицах Керамзавода, Строителей, Шевченко, Лыбедском бульваре заменили 25 ламп. На улицах Крупской, Куйбышевском шоссе, Новоселов, Циолковского, Тимуровцев, Керамзавода, Яхонтова, Полевой, Строителей, Шевченко отремонтирован 31 светильник.