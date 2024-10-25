Пятница, 25 октября, 2024
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В Рязани за мошенничество задержали замруководителя и начальника отдела УФССП

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Алексей Самохин
Image by Freepik

В Рязани задержаны заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Новиков и начальник отдела организации розыска, реализации имущества должников Роман Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, судебных приставов обвиняют в мошенничестве. Якобы, Новиков и Зеленский придумали схему с занижением цены арестованных автомобилей и продажей их по реальной стоимости. Разницу приставы присваивали.

Уголовное дело возбуди сотрудники ФСБ. Также сообщается, что Советский районный суд Рязани отправил задержанных под стражу по ходатайству следствия.

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