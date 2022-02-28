В Рязани вынесли приговор мужчине, который поджёг сожительницу

В Рязани суд признал местного жителя 1984 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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22 августа 2020 года во время ссоры на почве ревности мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг. Рязанка получила ожоги туловища и рук 3-й степени 35% поверхности тела. Пытаясь скрыть преступление, пострадавшая не обращалась к врачам, лечилась дома.

В больницу женщина попала только 1 февраля 2021 года, уже в тяжёлом состоянии. 29 марта врачи ОКБ зарегистрировали смерть пациентки.

Приговором суда виновному назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.