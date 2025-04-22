В Рязани вынесли приговор иностранцу за преступления против несовершеннолетних

В Рязанской области суд признал виновным иностранного гражданина в совершении ряда тяжких преступлений против несовершеннолетних. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, речь идёт о действиях, совершённых в период с 2022 по 2023 год.

Следствием установлено, что обвиняемый, используя социальные сети и мессенджеры, выходил на связь с несовершеннолетними девочками, представляясь их ровесником. Достоверно зная об их возрасте, он вступал в переписку, в дальнейшем прибегал к шантажу и угрозам, добиваясь от жертв создания откровенных материалов.

Всего по делу проходят 15 пострадавших девочек. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2023 году. Мужчина был задержан и заключён под стражу.

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Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая насильственные действия сексуального характера, развратные действия и изготовление материалов с участием несовершеннолетних.

По совокупности преступлений иностранцу назначено наказание — 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.