Четверг, 14 ноября, 2024
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В Рязани введут туристический налог с 2025 года

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Кристина Аманн

В следующем году в Рязани появится туристический налог. Об этом стало известно на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике в четверг, 14 ноября.

Размер налога будет зависеть от стоимости суточного проживания в гостинице, хостеле и других. Ставка налога составит 1%. Предполагается, что каждый год она будет увеличиваться на 1%. Отмечается, что налог не придется платить льготникам и детям.

Проект депутаты одобрили единогласно. Окончательное решение по нему примут на заседании Рязанской гордумы.

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