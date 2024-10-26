В Рязани вручили Звезду Героя семье погибшего десантника Максима Рыбакова

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с семьёй Героя Максима Рыбакова. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По словам главы региона, гвардии капитан Рыбаков родом из Башкортостана, окончил Екатеринбургское суворовское военное училище и не мыслил себя никем, кроме десантника. Именно Рязань стала для него домом. Здесь он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и познакомился со своей будущей супругой Светланой.

Вместе с первым заместителем командующего — начальником штаба ВДВ генерал-лейтенантом Анатолием Концевым Павел Малков передал родным медаль «Золотая Звезда» и грамоту Героя России.

— Командир батальона Максим Рыбаков отдал жизнь, защищая Отечество. Всегда проявлял лучшие качества офицера и лидера, мыслил нестандартно и блестяще исполнял воинский долг. В сложнейших условиях боевой обстановки Максим сплотил подразделение и обеспечил серьёзное продвижение батальона. А затем ценой своей жизни остановил наступление противника, — написал губернатор.

Глава региона поблагодарил его мать Елену Геннадьевну, воспитавшую настоящего мужчину, отца и патриота.