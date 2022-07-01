В Рязани вручили погоны выпускникам филиала Московского университета МВД

В пятницу, 1 июля, в Рязани состоялась торжественная церемония вручения погон выпускникам Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Ряды сотрудников органов внутренних дел пополнят 74 молодых специалиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мероприятии приняли участие начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин, руководитель УМВД Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, представители органов власти, ветераны, духовенство.

— Уверен, что вы справитесь со всеми поставленными задачами и внесете достойный вклад в дело борьбы с преступностью и охраны правопорядка, — сказал Владимир Алай.

Для гостей праздника прошёл небольшой концерт, а бывшие курсанты вуза открыли памятную доску своего выпуска.

Завершилось мероприятие торжественным маршем курсантов.