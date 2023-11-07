В Рязани врачи спасли двухлетнего ребёнка с редкой патологией

Филигранное мастерство хирургов Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой спасло двухлетнего ребенка с редкой патологией, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В свои два года маленький пациент весил не более 11 килограммов. При правильном питании — налицо явный дефицит массы тела, серьезное отставание в росте. Результаты ФГС неоднократно показывали наличие пищи в желудке, при этом мама утверждала, что, как и положено перед исследованием, не кормила ребенка.

Врачи не складывали руки и продолжали всестороннее обследование. «После рентгеноконтрастного исследования выяснилось, что у ребенка врожденный порок желудочно-кишечного тракта: очень сильно сужен один из участков 12-перстной кишки, отвечающий за эвакуацию пищи. По сути, врожденная непроходимость 12-типерстной кишки. Диаметр отверстия составлял всего 2-3 мм», — говорит заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

Сразу же было принято решение исключить энтеральную нагрузку — питать ребенка стали только через вену, остатки пищи удалили эндоскопически под наркозом. «Попутно мы обнаружили в желудке монетку и косточки от вишни (маленькие дети часто глотают инородные тела, которые выходят естественным путем. В данном случае это было невозможно)», — вспоминает Олег Ларькин.

По словам врача, такое бывает у детей первых дней жизни, но с подобной патологией у двухлетнего ребенка специалисты ОДКБ столкнулись впервые. После специальной подготовки было выполнено хирургическое вмешательство. Суженное место — мембрана 12-типерстной кишки — была иссечена и наложен кишечный анастомоз (процедура, выполняемая для установления связи между двумя ранее удаленными частями кишечника).

«Редкий порок у детей в таком возрасте. Я считаю, что мы успешно с ним справились. Через неделю после хирургического вмешательства ребенка перевели в обычную палату. Постоянно хочет есть, ни тошноты, ни рвоты. Швы хорошо зажили, дренажи убраны. Скоро на выписку», — отмечает Олег Ларькин.