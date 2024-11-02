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В Рязани врачи успешно приняли роды при поперечном положении плода

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязанском Перинатальном центре успешно родила пациентка с редким — поперечным — положением плода, которое встречается примерно у 0,3-0,7% рожениц на доношенном сроке. Об этом сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Такой случай считается нестандартным, так как плод располагается поперёк оси матки, что делает естественные роды невозможными из-за риска серьёзных травм для матери и ребёнка. Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.

Причинами поперечного или косого положения плода могут быть аномалии матки, патология пуповины и ненормальное количество околоплодных вод. Этот случай потребовал высокой квалификации медиков.

Малыш стал третьим ребёнком в семье и родился с весом 3 410 граммов и ростом 52 см, получив высокие оценки по шкале Апгар — 8/9 баллов. Сейчас мама и ребёнок находятся под наблюдением специалистов и будут выписаны домой при стабильном состоянии.

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