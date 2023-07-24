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В Рязани впервые пройдёт Международный фестиваль «Русская опера»

7info

С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. В нем примут участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран и, конечно, певцы и музыканты из самой Рязани.

Вход будет бесплатным и свободным для всех. Декорациями для оперных спектаклей и концертов станут главные исторические достопримечательности древнего русского города. Так, центральным событием фестиваля станет показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в «золотомасочной» постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, который состоится в стенах Рязанского Кремля. Памятник архитектуры федерального значения, построенный в ХI веке на высоком обрывистом берегу двух рек — одна из дошедших до наших дней жемчужин древнерусского зодчества.

В программе — концерт-открытие с участием солистов Большого театра России, «Новой оперы» и «Геликон-оперы» в сопровождении Рязанского Губернаторского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина, исполнение оперы «Алеко» Рахманинова коллективом Рязанского музыкального театра с участием приглашенных московских солистов, «Всенощная» и «Литургия» Рахманинова в Христорождественском соборе Рязанского кремля, а также лекции, камерные концерты, кинопоказы, поэтические чтения, и даже реконструкторское шоу «Стрельцы & Петровцы», организованное военно-историческими клубами из Москвы и Тулы.

Фестиваль поддержали Президентский фонд культурных инициатив, Правительство Рязанской области, а также Национальная оперная премия «Онегин», которая в течение всего времени своего существования, уже семь лет, занимается поддержкой региональных оперных театров и певцов и объединением российского оперного сообщества.

— Мы мечтали организовать такое событие не в Москве, не в Петербурге, а в старинном русском городе, где все дышит сюжетами, которые легли в основу знаменитых русских опер. Мечтали ещё много лет назад, тогда, когда никто такого не делал, — говорит Игорь Тарасов, генеральный продюсер премии «Онегин» и организатор фестиваля «Русская опера», — сейчас уже, безусловно, такие события стали появляться. Происходит некоторая «децентрализация» культуры, «центр» не только забирает лучшие голоса и лучшие таланты из регионов, но и возвращает их в виде культурных событий.

Так, жители Рязани, туристы и любители оперного искусства, которые приедут специально на фестиваль, увидят знаменитую постановку «Хованщины» Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского Н.И. Немировича-Данченко. В ней использована музыкальная редакция Дмитрия Шостаковича, а финальную сцену написал современный композитор Владимир Кобекин. В 2016 году спектакль получил премию «Золотая маска», как лучший оперный спектакль. Режиссер-постановщик — Александр Титель. За дирижерский пульт встанет Тимур Зангиев, один из самых молодых дирижеров в мире, сделавших международную музыкальную карьеру.

 — Международный фестиваль «Русская опера» станет украшением этого лета. Рязанская область соберёт ценителей оперного искусства со всей России, и это стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль пройдет на открытом воздухе — в стенах Рязанского кремля, где знаменитые русские оперы приобретут особое звучание. Важно и то, что в объявленный Президентом России В. В. Путиным Год Сергея Рахманинова к 150-летию со дня его рождения в программу включены произведения гениального русского композитора, — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в беседе с ТАСС.

По замыслу организаторов фестиваля, в дальнейшем они не будут ограничивать программу классическими и всем известными произведениями, а начнут знакомить публику с музыкальными раритетами.

 — На самом деле русских опер, которые известны всем и не сходят с мировых театральных сцен, не так уж много, — говорит Игорь Тарасов, — и есть целый пласт редких, незаслуженно забытых оперных произведений российских композиторов, которые очень интересны и достойны внимания. Например, опера «Юдифь» Александра Серова. В такой подаче, в аутентичных исторических декорациях, они прозвучат и заиграют новыми красками.

В этом году декорациями станут Палаты Олега — белокаменный дворец самого известного рязанского князя, Христорождественский собор, построенный в XV веке и хранящий мощи нескольких святых, стены Рязанского Кремля и потрясающая по красоте долина трех рек — Оки, Трубежа и Лыбеди — где в 1095 году был заложен город Переяславль-Рязанский, который впоследствии стал Рязанью.

В Рязани впервые пройдёт Международный фестиваль «Русская опера»

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