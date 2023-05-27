В Рязани возбудили два уголовных дела после наезда электросамокатов

В Рязани следователи возбудили два уголовных дела после сообщений в СМИ и соцсетях о наезде электросамокатов на людей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

— 3 мая в результате наезда электросамокатом пострадала пожилая женщина, 13 мая — девушка-подросток, — говорится в сообщении ведомства.