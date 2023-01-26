Четверг, 26 января, 2023
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В Рязани водитель высадил школьницу из маршрутки из-за карты в стоп-листе

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Утром 25 января в Рязани водитель маршрутки № 33 высадил из салона школьницу, так как её карта «Мир» оказалась в стоп-листе. Об этом сообщила пользовательница группы «Рязань» в социальной сети ВКонтакте.

Ребёнок ехал в школу с автобусного парка до остановки «Завод САМ». На карте лежало 97 рублей, но оплатить проезд не получилось.

— Почему зимой опять маршрутчики не соблюдают закон? После инцидента ребенок расстроился и потеряла карту вовсе, — написала рязанка.

По словам автора сообщения, ребёнка удалось успокоить с трудом. Теперь девочка боится пользоваться общественным транспортом с оплатой картой.

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