В Рязани водитель высадил школьницу из маршрутки из-за карты в стоп-листе

Утром 25 января в Рязани водитель маршрутки № 33 высадил из салона школьницу, так как её карта «Мир» оказалась в стоп-листе. Об этом сообщила пользовательница группы «Рязань» в социальной сети ВКонтакте.

Ребёнок ехал в школу с автобусного парка до остановки «Завод САМ». На карте лежало 97 рублей, но оплатить проезд не получилось.

— Почему зимой опять маршрутчики не соблюдают закон? После инцидента ребенок расстроился и потеряла карту вовсе, — написала рязанка.

По словам автора сообщения, ребёнка удалось успокоить с трудом. Теперь девочка боится пользоваться общественным транспортом с оплатой картой.