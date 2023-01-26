В Рязани водитель высадил школьницу из маршрутки из-за карты в стоп-листе

Утром 25 января в Рязани водитель маршрутки № 33 высадил из салона школьницу, так как её карта «Мир» оказалась в стоп-листе. Об этом сообщила пользовательница группы «Рязань» в социальной сети ВКонтакте.
Ребёнок ехал в школу с автобусного парка до остановки «Завод САМ». На карте лежало 97 рублей, но оплатить проезд не получилось.
По словам автора сообщения, ребёнка удалось успокоить с трудом. Теперь девочка боится пользоваться общественным транспортом с оплатой картой.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram