Понедельник, 2 сентября, 2024

В Рязани водитель ударил женщину, которая не уступила ему дорогу в автомобильном потоке

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rzn_life_vk

В Рязани 2 сентября агрессивный водитель ударил женщину за рулем автомобиля, которая якобы не уступила ему дорогу. Об этом написали в группе Rzn life l Жизнь Рязани | Рязань.

Автор поста рассказывает, что ехала по Северной окружной в пределах скоростных ограничений. Мужчина нерусской внешности ехал на автомобиле позади нее и начал сигналить. Женщина пишет, что сразу перестроиться она не могла из-за потока справа. Когда ей удалось это сделать, мужчина пошел на обгон, затем резко остановился и вышел из машины. Подойдя к автомобилю женщину, он ударил ее кулаком по лицу.

— Если даже я где-то была не права, почему какие-то мужики считают нужным бить девушку со всей силы по лицу? Заявление будет написано, побои сниму обязательно, — пишет автор поста.

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