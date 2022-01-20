В Рязани внесут изменения в Положение о муниципальной службе, сообщила пресс-служба городской Думы.

Вопрос возник после внесения представления прокурором Советского района. Корректировки, в частности, касаются установления порядка проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы, целевого обучения.

Также сегодня депутаты рассмотрели отчет о деятельности комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. В 2021 году комитетом проведено 10 заседаний, рассмотрено 78 вопросов.