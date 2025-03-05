В Рязани умерла ветеран педагогического труда Вера Черепова

Ушла из жизни участник Великой Отечественной войны и заслуженный ветеран педагогической деятельности из Рязани Вера Черепова. Её не стало 1 марта, некролог опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Соболезнования в связи с кончиной выражает педагогический коллектив №7. Сообщается, что во время войны Вера Черепова служила на зенитных батареях. День Победы она встретила в Москве.

После войны вернулась в Рязань, поступила в педагогический институт по направлению математики и физики. Затем пошла работать в школу, работала учителем более 30 лет.

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С 1987 года Вера Черепова активно участвовала в военно-патриотической работе с клубом «Фронтовые подруги», проводя мероприятия в школах, вузах, военных училищах и на предприятиях.