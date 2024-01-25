Рязанка Мария Лукинская отметила 100-летие. Поздравительную открытку от президента РФ изменнице вручил префект Железнодорожного района Олег Морозов, сообщает мэрия.

Мария Васильевна родилась в селе Ягодное Сараевского района. После школы она отучилась на зоотехника и всю трудовую деятельность посвятила родному колхозу, проработав там до глубокой старости.

Кроме этого, Марию Васильевну избирали депутатом Сараевского районного Совета депутатов и Рязанского областного Совета депутатов. За свою активную рабочую и общественную деятельность именинница получила звания труженика тыла и ветерана труда.

Юбилярша воспитала двух детей, четырех внуков и правнуков и одну праправнучку. Свободное время Мария Васильевна любит проводить за разгадыванием кроссвордов и сканвордов и вязанием салфеток.