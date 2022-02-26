В Рязани в возрасте 102 лет скончался ветеран ВОВ Евгений Федиов

В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Сергеевич Федиов, сообщила депутат гордумы Елена Волкова.

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31 января ветерану исполнилось 102 года. По словам Волковой, пожилой человек не смог справиться с коронавирусной инфекцией.

— Родные вместе с врачами боролись за его жизнь, он сам боролся, но время пришло, — написала депутат.

Евгений Федиов родился 31 января 1920 года в Торжке. Окончив 10 классов школы, поступил в Тульское военно-оружейное техническое училище.

В 1941 году его призвали на фронт. Воевал в составе танковой дивизии в Прибалтике, служил техником-механиком в оружейной мастерской. Осенью 1941-го был ранен, попал в плен, прошел несколько лагерей для военнопленных, пытался бежать. После освобождения из лагеря в Билефельде (Германия) продолжил воевать с фашистами.

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В послевоенные годы Евгений Сергеевич работал на заводе по переработке зерна в деревне Соха Рязанской области, а с 1961 года — на железнодорожном транспорте, от путевого рабочего до бригадира и аккумуляторщика в ППС.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.