В Рязани в течение двух дней будут отключать электричество

В Рязани запланировано отключение электричества 19 и 20 февраля. Об этом сообщили в Рязанских городских электрических сетях.

По данным РГРЭС, отключение 19 февраля связано с работами по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-400. Света не будет с 09:30 до 16:30 в домах №№ 53Б, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 76, 78, 80, 80А, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 90 Лит. Б, 92, 92А, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 по улице Голенченской.

На следующий день электричество отключат с 09:30 до 15:00 в посёлке Солотча на улице Первомайской. Причина отключения — работы по обрезке деревьев у воздушной линии.