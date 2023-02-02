В Рязани в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве прошла встреча ветеранов с молодёжью

В Академии ФСИН 1 февраля представили литературно-музыкальную композицию «Поклонимся великим тем годам», посвящённую 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Участниками встречи стали председатель Рязанской областной ветеранской организации кавалер трёх орденов Красной Звезды Николай Иванович Войтков и замминистра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков.

Иван Ушаков от имени губернатора Рязанской области поздравил собравшихся с памятной датой.

Иван Ушаков: «Эта победа Красной армии положила начало коренному перелому и в Великой Отечественной войне, и во всей Второй мировой»

Глава ведомства вручил благодарности министерства активным участникам ветеранских организаций.

Участник партизанского движения в Белоруссии, ветеран ВОВ Леонид Иванович Окрут рассказал о своём боевом пути.

Музыкальные ансамбли и солисты представили программу, посвящённую Великой Отечественной войне.