В Рязани в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве прошла встреча ветеранов с молодёжью

В Академии ФСИН 1 февраля представили литературно-музыкальную композицию «Поклонимся великим тем годам», посвящённую 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Участниками встречи стали председатель Рязанской областной ветеранской организации кавалер трёх орденов Красной Звезды Николай Иванович Войтков и замминистра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков.
Иван Ушаков от имени губернатора Рязанской области поздравил собравшихся с памятной датой.
Глава ведомства вручил благодарности министерства активным участникам ветеранских организаций.
Участник партизанского движения в Белоруссии, ветеран ВОВ Леонид Иванович Окрут рассказал о своём боевом пути.
Музыкальные ансамбли и солисты представили программу, посвящённую Великой Отечественной войне.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram