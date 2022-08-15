В Рязани в этом году благоустроят 62 двора

В 20 дворах уже прошла приёмка, в остальных продолжается ремонт.

На объекте по улице Октябрьской, д. 58 к. 1 кроме благоустройства двора ремонтируется дорога к детском саду №146. Для жителей сделано 3 парковки, также отремонтированы проезд и тротуар и укреплён газон.

Предстоит решить в вопрос с деревьями при организации парковок: корневая система освобождена от грунта, одно дерево сухое. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По адресу улица Бирюзова, д. 3, к. 3 ремонтируются проезд и тротуар. Градоначальник призвала управляющую компанию убрать аварийные деревья.

На объекте на улице Интернациональной, д. 15А старый проезд соединят с существующей территорией. Это позволит увеличить дворовое пространство. Жители пожаловались на постоянный поток машин. Для удобства заезда в деревню Канищево заасфальтируют параллельный проезд. Окончание работ запланировано на 10 сентября.

Здесь работы ведутся по трём программам – ремонт двора, благоустройство сквера «Белых журавлей» в рамках проекта местных инициатив, а также строительство дороги-дублёра улицы Интернациональной.