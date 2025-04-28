В Рязани в ДТП с мопедом пострадал 16-летний подросток

В Рязани в ДТП с мопедом пострадал 16-летний юноша. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД региона, авария произошла вечером 25 апреля около 22:20 возле дома 32Б на улице Новосёлов.

По предварительным данным, молодой человек, управлявший мопедом «Альфа», столкнулся с автомобилем «Kia Rio». За рулём иномарки находился 26-летний житель Рязанского района. У подростка не было водительского удостоверения.

После аварии несовершеннолетнего с травмами госпитализировали. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.