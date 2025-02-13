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Экономика и бизнес

В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов

Анастасия Мериакри

В 2025 году на поддержку жителей через программу соцконтрактов в Рязанской области выделено 570 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты области.

Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.

Направления социальных контрактов:
— индивидуальное предпринимательство

— личное подсобное хозяйство

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— поиск работы

— другие мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации

В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Рязанской области
В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Рязанской области
В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Рязанской области
В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Рязанской области
В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Рязанской области

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