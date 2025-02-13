В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов

В 2025 году на поддержку жителей через программу соцконтрактов в Рязанской области выделено 570 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты области.
Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.
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Направления социальных контрактов:
— индивидуальное предпринимательство
— личное подсобное хозяйство
— поиск работы
— другие мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации