В Рязани в 2025 году на соцконтракты выделено 570 миллионов

В 2025 году на поддержку жителей через программу соцконтрактов в Рязанской области выделено 570 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты области.

Планируется охватить этой мерой соцподдержки около 7 тысяч человек, заключив 2760 соцконтрактов, которые помогут людям преодолеть трудные жизненные ситуации.

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Направления социальных контрактов:

— индивидуальное предпринимательство

— личное подсобное хозяйство

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— поиск работы

— другие мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации