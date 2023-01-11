Среда, 11 января, 2023
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В Рязани увеличат финансирование Центра микрохирургии глаза при ОКБ имени Семашко

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Областной центр микрохирургии глаза при Областной клинической больнице имени Семашко дополнительно профинансируют. Об этом заявила руководитель медучреждения Людмила Сорокина.

Главврач доложила: решение о дополнительном финансировании принял территориальный фонд медицинского страхования. Работа хирургов ОКБ имени Семашко сейчас очень востребована.

Сорокина также рассказала, что в 2022 году рязанским врачам-офтальмологам приходилось долечивать пациентов, которые получили помощь в условиях коммерческих клиник в других городах. Своих коллег она поблагодарить за профессионализм.

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