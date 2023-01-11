В Рязани увеличат финансирование Центра микрохирургии глаза при ОКБ имени Семашко

Областной центр микрохирургии глаза при Областной клинической больнице имени Семашко дополнительно профинансируют. Об этом заявила руководитель медучреждения Людмила Сорокина.

Главврач доложила: решение о дополнительном финансировании принял территориальный фонд медицинского страхования. Работа хирургов ОКБ имени Семашко сейчас очень востребована.

Сорокина также рассказала, что в 2022 году рязанским врачам-офтальмологам приходилось долечивать пациентов, которые получили помощь в условиях коммерческих клиник в других городах. Своих коллег она поблагодарить за профессионализм.