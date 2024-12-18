В Рязани утвердили ежегодную дату празднования Дня многодетной семьи

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 18 декабря, парламентарии одобрили изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

Документом расширена категория получателей ежемесячной денежной выплаты. Теперь финансовую помощь от государства могут получить родственники погибших или пропавших без вести бойцов, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения на российских территориях. Речь идет о сражениях, которые проходят с 6 августа 2024 года в регионах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Законом также предоставлено право бесплатного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов пояснил, что изменения позволят упростить механизм предоставления данной меры поддержки.

«Раньше дети-сироты самостоятельно покупали проездные билеты, а потом шли за компенсацией в учреждения министерства образования. Теперь ребята оформят единую цифровую карту жителя Рязанской области и будут ездить по ней. Компенсацию перевозчикам осуществит региональный минтранс», – сообщил Денис Тараканов.

Право бесплатного проезда по единой цифровой карте предоставлено также жителям Курской области, вынужденно покинувшим ее и прибывшим на территорию Рязанской области в экстренном массовом порядке.

Кроме того, расширена категория семьей, награждаемых премией Рязанской области «Признание». Теперь к награде могут быть представлены родители, воспитывающие ребенка-инвалида, в том числе усыновленного.

В ходе заседания парламентарии также поддержали законодательную инициативу губернатора Павла Малкова об установлении в Рязанской области Дня многодетной семьи. Торжества будут проходить ежегодно во второе воскресенье сентября.