В Рязани установят мемориальные доски воину, брандмейстеру и врачу

На заседании по социальным вопросам депутаты гордумы одобрили установку нескольких мемориальных досок в Рязани.

Так, на фасаде здания школы № 57 по адресу улица Нахимова, дом 1 планируется установка доски с текстом: «В этой школе с 2001 по 2011 гг. учился капитан Российской армии Андрей Андреевич Кирилин. Героически погиб в специальной военной операции на Украине 14 марта 2022 года».

Мемориальная доска с текстом: «Здесь с 2002 по 2013 г. работал Сергей Васильевич Сафонкин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, Главный государственный санитарный врач по Рязанской области, кандидат медицинских наук, Почётный работник Роспотребнадзора» появится на фасаде дома 51а по улице Островского.

Еще одну мемориальную доску планируют установить на фасаде дома 13 на Семинарской улице со следующим тестом: «В этом здании на рубеже XIX–XX веков жил и работал Гаврила Дмитриевич Иванов, брандмейстер пожарной команды Московской части Рязани, Потомственный почетный гражданин г. Рязани, более 30 лет отдавший борьбе с огнем и спасению жителей города».

Окончательные решения будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.