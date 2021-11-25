В Рязани установят мемориальную доску Вениамину Гераськину

В четверг, 25 ноября, Рязанская городская Дума утвердила Программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. В список включили пять помещений, сообщает пресс-служба РГД.

Принято решение об установлении в городе новой мемориальной доски. Прокуратура Рязанской области изъявила желание установить за счет собственных средств на фасаде здания № 81 по ул. Введенской мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании работал государственный советник юстиции 3 класса Вениамин Михайлович Гераськин, прокурор Рязанской области с 1973 по 1983 год, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР». Решение одобрено депутатами.