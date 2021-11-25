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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Рязани установят мемориальную доску Вениамину Гераськину

7info

В четверг, 25 ноября, Рязанская городская Дума утвердила Программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. В список включили пять помещений, сообщает пресс-служба РГД.

Принято решение об установлении в городе новой мемориальной доски. Прокуратура Рязанской области изъявила желание установить за счет собственных средств на фасаде здания № 81 по ул. Введенской мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании работал государственный советник юстиции 3 класса Вениамин Михайлович Гераськин, прокурор Рязанской области с 1973 по 1983 год, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР». Решение одобрено депутатами.

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