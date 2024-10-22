В Рязани установят мемориальную доску памяти погибшего на СВО режиссёра Александра Сапрунова

В Рязани установят мемориальную доску памяти балетмейстера и режиссёра Александра Сапрунова. Сапрунов работал в Рязанском музыкальном театре, в октябре 2023 года он героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Александр Сапрунов — уроженец Курской области. В 2012 году он приехал в Рязань, где начал свой творческий путь в Рязанском музыкальном театре в должности балетмейстера-постановщика. Осенью 2022 года Александр был призвал в ВС РФ и направлен в зону проведения СВО. 24 октября 2023 года получил смертельное ранение во время танкового обстрела, спасая раненых бойцов. Александра Сапрунова похоронили в Курской области. Посмертно он награждён Орденом Мужества.

Открытие памятной доски запланировано на 11 часов 25 октября. Её установят на фасаде Рязанского музыкального театра.