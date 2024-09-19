В Рязани установят ключевые показатели для оценки работы мэра

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты обсудили предложение об установке ключевых показателей эффективности деятельности главы администрации города Рязани и инвестиционного уполномоченного муниципального образования — городской округ город Рязань. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

В качестве критериев оценки рекомендуется использовать:

— количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году;

— количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования в текущем году;

— объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году, в расчете на 1 жителя.

Предлагается информацию о достижении ключевых показателей отражать в ежегодном отчете главы администрации города Рязани о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Рязани.

Депутаты согласовали внесение изменений в Положение об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность, для приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с организационными изменениями в администрации города Рязани.

На заседании комитета обсудили вопросы о передаче в безвозмездное пользование помещений местной общественной организации Железнодорожного района «Всероссийское общество инвалидов», ГКУ Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», а также обращение ГБОУ «Рязанская школа-интернат» о передаче нежилого здания, здания котельной и земельного участка под ними, расположенных по адресу: г. Рязань, ул. Халтурина, д. 10, из собственности муниципального образования — городской округ город Рязань в государственную собственность Рязанской области.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о передаче в аренду нежилого помещения, расположенного в доме № 28 по ул. Вокзальной, Рязанскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Окончательные решения по рассмотренным вопросам будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.