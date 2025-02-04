В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского

«Мы сидели в Академии ФСИН России за соседними партами. Александру учеба давалась легко, по настрою был боевитым. Тягу к знаниям Александр получил от родителей: мог за полтора часа прочитать книгу приличных размеров и пересказать, изучить предмет за несколько часов до экзамена. И после окончания обучения в вузе мы дружили и ходили друг к другу в гости», — вспоминает друг Александра Елеонского Сергей Кольщиков.