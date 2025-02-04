В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского

В рязанской школе №56 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь бойца СВО Александра Елеонского. Об этом сообщает издательство «Пресса».
На церемонии открытия собрались родственники и друзья Александра, ученики и руководство школы №56. Почтить память героя пришли представители муниципальной и региональной власти.
Александр Елеонский закончил школу №56, академию ФСИН. В начале СВО ушел добровольцем защищать нашу страну. В 2022 году Александр погиб в Бахмуте. Посмертно награжден орденом Мужества.