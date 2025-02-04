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Фото: издательство "Пресса"
Армия и СВО

В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского

Анастасия Мериакри

В рязанской школе №56 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь бойца СВО Александра Елеонского. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На церемонии открытия собрались родственники и друзья Александра, ученики и руководство школы №56. Почтить память героя пришли представители муниципальной и региональной власти.

«Мы сидели в Академии ФСИН России за соседними партами. Александру учеба давалась легко, по настрою был боевитым. Тягу к знаниям Александр получил от родителей: мог за полтора часа прочитать книгу приличных размеров и пересказать, изучить предмет за несколько часов до экзамена. И после окончания обучения в вузе мы дружили и ходили друг к другу в гости», — вспоминает друг Александра Елеонского Сергей Кольщиков.

Александр Елеонский закончил школу №56, академию ФСИН. В начале СВО ушел добровольцем защищать нашу страну. В 2022 году Александр погиб в Бахмуте. Посмертно награжден орденом Мужества.

В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского Александр Елеонский закончил школу №56, академию ФСИН. В начале СВО ушел добровольцем защищать нашу страну.
Фото: издательство «Пресса»
В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского Александр Елеонский закончил школу №56, академию ФСИН. В начале СВО ушел добровольцем защищать нашу страну.
Фото: издательство «Пресса»
В Рязани установили мемориальную доску в честь бойца СВО Александра Елеонского Александр Елеонский закончил школу №56, академию ФСИН. В начале СВО ушел добровольцем защищать нашу страну.
Фото: издательство «Пресса»

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© Информационное агентство 7info

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