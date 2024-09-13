В Рязани усилят борьбу с наркорекламой

В Рязани прошло совещание, посвященное усилению борьбы с рекламой о распространении наркотиков. Об этом сообщается на сайте администрации.

С момента запуска специального раздела в приложении «Открытый регион 62» по инициативе Губернатора Павла Малкова, волонтёры активно помогают в выявлении и закрашивании надписей наркотического содержания на фасадах зданий.

На совещании сотрудники управления общественных отношений, префекты районов города и активисты «Молодой Гвардии» обсудили дальнейшие действия и новые подходы в этой работе.