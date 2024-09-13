Пятница, 13 сентября, 2024

В Рязани усилят борьбу с наркорекламой

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В Рязани прошло совещание, посвященное усилению борьбы с рекламой о распространении наркотиков. Об этом сообщается на сайте администрации.

С момента запуска специального раздела в приложении «Открытый регион 62» по инициативе Губернатора Павла Малкова, волонтёры активно помогают в выявлении и закрашивании надписей наркотического содержания на фасадах зданий.

На совещании сотрудники управления общественных отношений, префекты районов города и активисты «Молодой Гвардии» обсудили дальнейшие действия и новые подходы в этой работе.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Умер петербуржец, которого укусил прохожий за средний палец

На Украине забили тревогу из-за пропажи Сырского

Одноклассники из Свердловской области вместе погибли на СВО

В Голенчинском пруду Рязани найден труп

Кардиолог Маршинцева назвала допустимую дневную дозу кофе

В Рязани агрессивный мужчина напал на водителя маршрутки

Стали известны подробности ночного пожара в Рыбном

Юной рязанке срочно необходимы деньги на сложную операцию на позвоночнике

ФСБ раскрыла деятельность британских разведчиков в России

Малков: В октябре мы получим полноценную, современную окружную длиной 13 км

Рязанцы сообщили о крупном пожаре у воинской части в Рыбном

Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода