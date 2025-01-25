В Рязани умер концертмейстер Юрий Васильевич Фадеев

В пятницу, 24 января, на 72-м году жизни скончался Юрий Васильевич Фадеев, концертмейстер народных творческих коллективов Детской хоровой школы № 8 города Рязани. О его смерти сообщила официальная страница учебного заведения ВКонтакте.

В школе Фадеев проработал 15 лет, воспитав не одно поколение будущих музыкантов.

— Юрий Васильевич был не только великолепным музыкантом, высокопрофессиональным специалистом, но и талантливым педагогом, умевшим привить ученикам любовь к музыке, обучить навыкам творческой импровизации, индивидуальному подходу к исполнению каждого музыкального произведения, — говорится в некрологе.

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Прощание с Фадеевым пройдёт в воскресенье, 26 января. В 11.00 в здании школы по адресу: Рязань, 3-й Мопровский переулок, дом 2.