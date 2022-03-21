В Рязани убирают мусор и обрезают деревья

21 марта в Рязани продолжилась уборка. По информации Дирекции благоустройства, на уборку вышли 72 сотрудника зелёного хозяйства. Основные работы, которые проводятся днём – уборка тротуаров, очистка урн, обрезка деревьев.

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Спецтехника и работники начала подметать территории, на которых растаял снег. Это сквер 60-летия Победы, бульвар Есенина, улицы Циолковского, Горького Маяковского, Новая, Касимовское шоссе. Пешеходные зоны обработали пескосоляной смесью. Спецтехника работала в Мамином сквере, сквере имени Скобелева, сквере «Дубовая роща», тротуаре у школы №75.

Мусор собирали на улицах Циолковского, Чкалова, Весенней, Есенина, Новоселов, Бирюзова, проезде Шабулина, Московском шоссе, бульваре Есенина, Первомайском проспекте, площади Театральной, сквере им. В.Ф. Маргелова, сквере на улице Горького, сквере имени М.Д. Скобелева, сквере у КДЦ «Октябрь», Дубовой роще, Мамином сквере, сквере «Вишневый сад», сквере им. В.Ф. Уткина, сквере имени Александрова.

Обрезка деревьев проводилась на Куйбышевском шоссе, улице Молодцова.

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Бригады мехуборки очищали снег и наледь с прилотковой части на улице Типанова, продолжены работы на улице Шевченко. На улице Дзержинского убирали грунтовые наносы. На уборку дорог вышла подметально-уборочная техника.