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Вторник, 25 апреля, 2023

В Рязани у наркозакладчика изъяли 40 граммов синтетического наркотика

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УУР УМВД по Рязанской области задержали 32-летнего рязанца за распространение «синтетики».

Ранее судимый мужчина был активным участником криминальной среды. Оперативникам стало известно, что подозреваемый начал сбывать наркотики бесконтактно в интересах нелегального интернет-магазина.

Злоумышленника задержали, в его квартире на улице Зубковой провели обыск, в ходе которого изъяли производное N-метилэфедрона массой более 5 граммов.

Правоохранители выяснили, что часть наркотиков мужчина хранит в тайнике за пределами квартиры. Удалось обнаружить свёрток с 34 граммами запрещённого вещества и две ранее сделанных закладки. Всего из незаконного оборота изъято свыше 40 граммов «синтетики».

Следователь ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд поместил подозреваемого в сизо.

В Рязани у наркозакладчика изъяли 40 граммов синтетического наркотика

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