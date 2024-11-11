Понедельник, 11 ноября, 2024
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В Рязани труженица тыла Елизавета Васильевна Скобелкина отметила 100-летиний юбилей

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Кристина Аманн
Фото: admrzn.ru/

В Рязани сотрудники Советской префектуры поздравили со 100-летним юбилеем труженицу тыла Елизавету Васильевну Скобелкину. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Когда началась война, Елизавете Васильевне было 16 лет. Она жила в Спасске, где училась и работала в военном госпитале. Впоследствии она получила медицинское образование и более 50 лет отработала в различных медучреждениях: она была фельдшером, медработником в детском саду, медицинской сестрой в наркологическом диспансере.

Елизавета Васильевна воспитала трёх дочерей. Сейчас у неё две внучки и четверо правнуков.

Юбилей Елизавета Васильевна отметила 4 ноября. В прошедшие выходные сотрудники Советской префектуры поздравили её с днём рождения, вручив цветы и подарки.

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