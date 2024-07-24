Среда, 24 июля, 2024

В Рязани трое детей попали в реанимацию после падения с высоты

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

За неделю в реанимацию ОДКБ из-за падения с высоты попали трое детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Возраст пациентов 2-3 года. По мнению врачей, причиной падения послужил недосмотр родных. Дети чудом выжили: один двухлетний малыш упал с третьего этажа на асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму, другой его ровесник упал с пятого этажа. Его падение притормозил карниз. Ребенок получил переломы лица, предплечья, множественные ушибы внутренних органов. А третий пострадавший упал с третьего этажа на траву, получил сотрясение мозга и травму челюсти.

Врачи отмечают, что кому-то из упавших малышей удается в полной мере вернуться к нормальной жизни, другие возвращаются, но с потерями: страдает слух или зрение, теряются моторные навыки. Поэтому врачи рекомендуют установить на окна защиту, чтобы избежать трагедии.

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