В Рязани трое детей попали в реанимацию после падения с высоты

За неделю в реанимацию ОДКБ из-за падения с высоты попали трое детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Возраст пациентов 2-3 года. По мнению врачей, причиной падения послужил недосмотр родных. Дети чудом выжили: один двухлетний малыш упал с третьего этажа на асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму, другой его ровесник упал с пятого этажа. Его падение притормозил карниз. Ребенок получил переломы лица, предплечья, множественные ушибы внутренних органов. А третий пострадавший упал с третьего этажа на траву, получил сотрясение мозга и травму челюсти.

Врачи отмечают, что кому-то из упавших малышей удается в полной мере вернуться к нормальной жизни, другие возвращаются, но с потерями: страдает слух или зрение, теряются моторные навыки. Поэтому врачи рекомендуют установить на окна защиту, чтобы избежать трагедии.