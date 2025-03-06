В Рязани таксист похитил денежные средства с банковского счета клиента

Выяснилось, что заявительница, выходя из такси, по неосторожности выронила на дорогу кошелек, в котором находилась банковская карта и записка с указанием пин-кода. Таксист, завершив заказ, увидел пропажу и забрал кошелек себе. Зная пин-код, он снял с банковского счета на железнодорожном вокзале станции Рязань-1 9700 рублей. Кошелек со всем содержимым злоумышленник выбросил в одну из урн.

В отдел МВД России по Рязанской области обратилась женщина, она потеряла свой кошелек, в котором находилась банковская карта. После этого ей на телефон пришли уведомления о списании денежных средств со счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили автомобиль и личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый 42-летний мужчина. Он дал признательные показания.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.