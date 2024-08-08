В Рязани суд рассмотрит дело обвиняемого в педофилии

В Рязанский областной суд поступило дело об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В Рязанский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина К., 1956 года рождения. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Подробности дела не разглашаются.