В Рязани стартуют работы по благоустройству Малого шоссе

Территория стала лидером рейтингового голосования по Железнодорожному району, ее выбрали 3929 рязанцев. Благоустройство будет проводиться в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Работы запланированы на участке от пешеходного перехода со стороны вокзала Рязань-1 до перекрестка у ТЦ «Виктория Плаза».

30 марта глава администрации Елена Сорокина посетила территорию будущего благоустройства, пообщалась с подрядчиком и активистами, дала ряд поручений профильным подразделениям.

Как отметил представитель подрядной организации, центральная часть Малого шоссе будет вымощена тротуарной плиткой и украшена зелеными островками, по периметру которых высадят кустарники и деревья. В рамках благоустройства заменят 15 опор освещения, все провода будут убраны под землю. Появятся малые архитектурные формы – лавочки, урны, навесы-перголы. Территория будет оснащена видеонаблюдением. На следующей неделе начнутся земляные работы и фрезерование асфальта.

Подрядчику глава администрации указала на необходимость соблюдать культуру производства работ и своевременно вывозить строительный мусор. Контроль за ходом благоустройства будет осуществляться совместно с депутатами и жителями. Работы планируют завершить к 1 сентября.