В Рязани стартует фестиваль «Небо России»

Один из самых ярких фестивалей лета «Небо России» стартует в Рязани с 4 августа. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Начиная с воскресенья, 4 августа, начнутся тренировочные полеты на воздушных шарах. А с 6 августа стартуют спортивные соревнования, в которых будут участвовать сильнейшие аэронавты страны. Одновременно в рязанское небо взлетят до 35 шаров.

Всего же фестиваль объединит тысячи любителей неба. Самыми яркими днями станут 9, 10 и 11 августа. Рязанцев и гостей региона ждут концерты и театрализованные представления, ярмарки, мастер-классы для взрослых и детей. Будут работать зоны для питания и отдыха. Можно будет попробовать привязной подъём – подняться на аэростате на небольшую высоту.



Площадка находится в живописном уголке Рязанской области, на берегу Спасского затона реки Оки. Это в 3 км. от г. Спасск-Рязанский и в 60 км. от г. Рязань. Координаты площадки: 54.402255, 40.339199

В дни работы фестивальной площадки 9, 10 и 11 августа будет организован специальный трансфер из Рязани. Место отправления — Театральная площадь. Стоимость билета — 150 рублей, без льгот.

Расписание рейсов

9 августа

Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

10 августа

Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

11 августа

Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.