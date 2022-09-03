В Рязани стартовали соревнования по греко-римской борьбе на призы Олега Дуканова

В Рязанской области стартовали Межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе на призы Героя Российской Федерации Олега Дуканова. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

От имени врио губернатора Павла Малкова участников приветствовал вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Бранов.

Межрегиональные соревнования по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба на призы генерала-лейтенанта ФСБ России, Героя Российской Федерации Олега Дуканова проводятся среди юношей 2006-20011 гг. рождения. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов — представители 10 регионов.

Артем Бранов подчеркнул, что участвовать в соревнованиях на призы генерала-лейтенанта ФСБ России, Героя РФ О. М. Дуканова большая честь, как для участников, так и судей и организаторов.