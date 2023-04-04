В Рязани стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года России»

Министерство образования региона сообщает о проведении в рамках Года педагога и наставника 4–7 апреля 2023 года в городе Рязани регионального этапа XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Конкурс «Воспитатель года России» с участием педагогов дошкольного образования проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Целью проекта является привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, СМИ к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях, а также профессиональное и личностное развитие педагогических работников дошкольного образования, распространение их лучших практик.

С приветственным словом к участникам регионального этапа обратилась заместитель министра образования региона Ольга Васина. Она подчеркнула, что многолетнее участие представителей Рязанской области во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России» повышает уровень подготовки и самореализации всего педагогического сообщества региона.

В 2023 году о своем участии в состязании заявили 33 педагога из 26 муниципальных образований Рязанской области. На главный приз претендуют 25 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 3 инструктора по физической культуре, 1 старший воспитатель и 1 педагог-психолог. По итогам испытаний участники, набравшие наибольшее количество баллов в общероссийском рейтинге, получат статус лауреата и представят Рязанскую область на заключительном этапе конкурса в Волгоградской области. Победитель регионального этапа будет объявлен 7 апреля 2023 года.