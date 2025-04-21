В Рязани стартовал новый проект «Есенин в городе» (6+). Его подготовил Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина при поддержке Минкультуры Рязанской области и партнеров.

С апреля по сентябрь на разных площадках города Рязани пройдут нескучные лекции о литературе и искусстве, громкие читки «Есенин VS Маяковский», творческие состязания современных рязанских поэтов, открытый караоке-концерт, литературные квартирники, выступления легендарного ансамбля «Радуница» и молодого инструментального коллектива «Есенин-квартет».

Новый проект стартовал с «Есенинского квиза», который состоялся 17 апреля в Доме молодежи. Студенческие команды городских вузов состязались в знании биографии С.А. Есенина, его творческого пути, творчества поэтов Серебряного века.

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«Есенин в городе» — это возможность прикоснуться к творчеству великого поэта в разных форматах, не выезжая за пределы города.

Будьте в курсе событий юбилейного года на сайте: esenin-130.ru/.