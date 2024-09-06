В Рязани стартовал межрегиональный проект для психологов «Помогаю себе»

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» совместно с АНО «Центр социально-психологической помощи, просвещения, научной и культурной деятельности «АВА» был дан старт новому межрегиональному проекту для психологов «Помогаю себе».

Цель проекта заключается в обеспечении психологов, работающих с участниками специальной военной операции и их семьями, необходимой профессиональной и эмоциональной поддержкой. Проект нацелен на повышение качества оказываемой психологической помощи через обмен опытом, освоение новых методик и развитие навыков самопомощи для предотвращения психического выгорания.

Участниками проекта стали медицинские психологи, педагоги-психологи и сотрудники Областной клинической больницы им. Н.Н. Баженова, Городской клинической больницы №11, Рязанской МРБ, Комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Центра семьи и детства, Ряжского, Скопинского и Шиловского межрайонных медицинских центров.

-Стоит отметить, что тема помощи участникам СВО и членам их семей для Штаба не новая. С октября 2023 года у нас успешно реализуется проект по оказанию психологической помощи. Сессии проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы. Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону или видеосвязи, – рассказала заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

От Штаба общественной поддержки проходит отправка волонтерских отрядов в Луганский военный госпиталь. В состав 32 группы волонтеров вошла Елена Кузина – специалист федерального уровня, обладающая большим опытом психологической практики с людьми в чрезвычайных ситуациях и работы с посттравматическими расстройствами. Она является преподавателем Школы бизнеса МГИМО, волонтёром фонда «Своих не бросаем», психологом и сопредседателем проекта Штаба общественной поддержки по психологической реабилитации участников СВО и членов их семей на федеральном уровне.

Елена Кузина поприветствовала участников проекта, поделилась своим опытом и пожелала успешной и продуктивной работы.

Первое занятие в рамках проекта «Помогаю себе» было посвящено применению агиодрамы в зоне боевых действий СВО. Автор метода «агиодрама» Леонид Огороднов рассказал об основных направлениях психотерапевтической методики и дал советы по внедрению ее в повседневную работу.

Занятия на базе Штаба будут проходить два раза в месяц, по четвергам. Они включают в себя:

– практико-ориентированные семинары: обсуждение сложных случаев, освоение новых техник и методик работы;

– супервизии и интервизии: возможность получить обратную связь и профессиональную поддержку от коллег;

– психологические тренинги: направленные на восстановление эмоциональных ресурсов и предотвращение психического выгорания.